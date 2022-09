RELVAKAUPMEEST KAHTLUSTATAKSE HIIGELMAKSUPETTUSES! Firma raha kulus pere mõisa klanimisele, luksusautode ostmisele ja laeva putitamisele!

Ants Põldsami nime pole kaitsevaldkonnas võimalik üle tähtsustada. Mida iganes on vaja läinud alates relvadest ja lõpetades muu varustusega, on Põldsami ettevõtte Bristol Trust olnud nende kaitseväele vahendamisel üks edukamaid. Ehk isegi kõige edukam, sest kaitsehangete kuluaarides tuntakse Põldsami relvaärimehena, kelle tutvused siseringis on aidanud tal lugematul hulgal hankeid võita.