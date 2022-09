Heiki Veidebaum | Kuidas ma õigusriigis õigust pole saavutanud

Minu viimane tööandja võltsis tööaja graafikuid, et vähem töötasu maksta. Selle tõendamiseks nõudsin, et tööandja esitaks kohtule valveobjektide vastavad valvežurnaalid. Tööandja sõnutsi ta aga hävitas objekti valvežurnaalid, kus on turvatöötajate teostatud tööaeg kirjas minutilise täpsusega. Kohus sellises tööandja käitumises probleemi ei näinud ja kuriteoteadet ei esitanud. Esitasin kaebuse kohtuniku tegevuse peale, kuid ei midagi – ilmnes „hulk õiguslikke takistusi“, miks riigikohus midagi teha ei saanud.