Juhtkiri | Energiakriis ohustab plaanilist ravi?

Valikud on halvad, kui pärast kütte- ja elektriarvete maksmist peavad haiglad otsima kokkuhoidu palkade kallale minnes või loobudes moodsate ravivahendite ostust ja arstide koolitustest. Kes meist tahaks lasta end ravida stressis haiglapersonalil või moraalselt vananenud seadmetega, kui muu maailm astub samal ajal ravipõhimõtetega jõudsal sammul edasi. Liiati on koroonaaastad kogu tervishoiusüsteemi niigi rängalt räsinud. Ja nüüd, mil oli tekkinud lootus pandeemiajärgselt endise töörütmi taastamiseks, lööks haiglate energiakriisi kukkumine neid eriti raskelt.

Pandeemia ajal arvutati, et plaanilise ravi edasilükkamise kaudne kahju on otsesest oluliselt suurem: haiguste süvenemine, sellevõrra hiljem kulukamaks minev ravi, rääkimata patsientide kannatustest. Kui me ei taha kõige selle kordumist, siis tuleb haiglatele appi minna ega tohi neid jätta energiakriisis omapäi – et las tulevad toime sisemiste reservide arvelt. Riigi seisukohalt on haiglatele appiminek samas ohtlik pretsedent, sest kui ühele annad, siis küsivad järgmised kohe samuti toetust.