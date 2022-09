SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina luure: okupandid põgenevad Krimmist

President Volodõmõr Zelenskõi külastas äsja vabastatud Izjumi linna Harkivi oblastis. „See, mida me näeme, on šokeeriv, kuigi oleme seda juba näinud Butšas, esimestel vabastatud aladel. Siin on samuti hävitatud hooned ja tapetud inimesed,“ ütles ta ajakirjanikele. „Kahjuks on see osa meie tänasest ajaloost. Ja see, mida nad tegid, on osa tänapäeva vene rahvusest.“ Külastuse ajal käisid vaid mõnekümne kilomeetri kaugusel karmid lahingud.