TABEL | ERAKOOLIDE TASUDES ON SUURED KÄÄRID: kas 19 000eurose aastamaksu eest saab paremat haridust kui ilma rahata?

Tallinnas töötav Eesti Rahvusvaheline Kool on Eestis suurima õppemaksuga: gümnasisti eest tuleb tasuda aasta jooksul 19 081 eurot ja algklassis õppimine maksab 17 749 eurot. Kooli direktor Don Payne ütleb, et suurest õppemaksust ei tohiks ära ehmatada, sest stipendiumi toel saavad mõned õpilased seal õppida suisa tasuta.

„Erakooliseadus näeb ette, et tegevuskulutoetust saavad vaid need erakoolipidajad, kelle õppemaks ei ole enam kui veerand miinimumpalgast (1956 eurot aastas – toim.),“ ütleb haridusministeeriumi kohalike omavalitsuste koostöö ja koolivõrgu nõunik Piret Sapp. „See peaks tagama, et erakoolide õppekohad oleksid kättesaadavad ka neile peredele, kelle sissetulek on madalam. Tegevuskulutoetust ei saanud sel aastal 11 eraüldhariduskooli pidajat, lisaks seaduses sätestatud piirist kõrgema õppemaksuga koolidele veel tähtajatu tegevusloaga erakoolid.“

Nimetatud piirang paneb mõned erakoolid suhtuma raha küsimisse loominguliselt ja erinevalt sõnastatud põhjustel küsitakse lastevanematelt veel lisaks suuri summasid.