KORRALIKUST PANGAST SAI KÄKK! Luminori internetipangal täitub kaks aastat klientide närvide õgimist

„Kas keegi saab aru, kas Luminori pank on veel olemas või on nad kuhugi sajusaartele meie kõigi rahaga vehkat teinud?“ küsis klient Kaija Velmet juunis sotsiaalmeedias. „Internetipanka nad polegi korralikult tööle saanud, eraisikuna tegin endale varukonto LHV-sse, et midagigi õigeaegselt makstud saaks, aga MTÜ-de kontod on Luminoris ja täna on mul juba tunne, et minu ja minu MTÜ-de raha on seal pantvangis. Ei ole võimalik arveid maksta, kui see peale kümnendat korda õnnestub, siis on hästi. Täna ei saa enam isegi kontrollida, kas maksed on üle läinud, sest pank ei näita ühtegi tehtud tehingut. Täitsa jabur teenuse kvaliteet aastal 2022 ja riigis, kus me oleme e-teenuste üle uhked.“