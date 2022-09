Eesti Energia ei pikenda Hando Sutteri lepingut ja alustab uue juhi otsinguid

Hando Sutter on Eesti Energiat juhtinud 2014. aasta 1. detsembrist ja ettevõtte nõukogu on pikendanud tema lepingut varem kaks korda.

„Hando Sutteri juhtimisel on Eesti Energia teinud läbi murrangulised muutused: arendanud kliendisõbralikke energialahendusi, investeerinud taastuvenergia tootmisse nii Eestis kui naaberriikides, jätkanud põlevkivi väärindamise protsessi ja arendanud ettevõtte juhtimisprotsesse ja sisemist efektiivsust. Täname teda suure pühendumuse ja heade tulemuste eest,” ütles nõukogu esimees Anne Mere.

„Energeetikas on mitmeski mõttes tormised ajad. Ka Eesti Energia on jätkuvalt kiires muutuses. Mul on au olnud koos suurepärase meeskonnaga 8 aastat seda teekonda suunata. Ees seisab eriti keeruline talv ja varajane selgus uue juhi osas aitab teatepulga sujuvalt üle anda. Annan oma parima kuni viimase tööpäevani,“ ütles Hando Sutter Eesti Energia poolt saadetud pressiteates.