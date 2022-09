Kaja Kallas: meil on käimas energiasõda

Peaminister tõdes, et oleme korraga energia- hübriid-, ja infosõjas ning raskete aegade üleelamise alus on mitte minna omavahel tülli. „Putin ei ole varjanud seda, et ta kasutab energiat relvana läänemaailma suhtes. Putin panustab sellele, et meie ei pea vastu, et lääs murdub, meie ühtsus murdub ja me lähme ka ühiskondadena üksteisega tülli. Aga me ei saa seda Putinile anda – see on otseselt meie julgeoleku küsimus,“ rääkis Kallas.

„Oleme seda joont hoidnud, et Eesti ei oleks mitte kunagi enam üksi. Mitte kunagi enam üksi! Selle tõttu, et me olime üksi 1940-ndatel, oli ja sai võimalikuks okupatsioon Eestis. Aga see, et meil on liitlased, et me oleme tegelikult teistega koos ja lahendame neid küsimusi koos, siis see on meie tugevus,“ lisas ta.

Peaminister loetles meetmeid, mis on juba kokku lepitud, et talvise kütteperioodi üleelamine oleks kergem nagu näiteks elektri universaalteenuse kehtestamine, gaasi hinna hüvitamine, toimetulekutoetuse tõus 33 protsendi võrra ja tulumaksuvaba miinimumi tõus 654 euroni. „Need toetused on vajalikud selleks, et see talv üle elada. Eesti on olnud esirinnas igasuguste pakettide väljatöötamisel selle jaoks, et mõelda oma inimestele ja aidata inimesi rasketel aegadel,“ sõnas Kallas.