SARNASED MURED: vilets palk ja üüratu töökoormus ajavad Läti õpetajad streikima. Kas Eesti pedagoogid võtavad sellest tuld?

Eesti Haridustöötajate Liidu juhi Reemo Voltri sõnul on Eesti õpetajate peamine nõue sarnaselt Läti kolleegidega palgatõus. Õpetajate töökoormuse reguleerimisega on Eestis kavas edasi minna pärast palgatõusu saavutamist. Lätis on aga õpetajate töökoormus üks suuremaid lahkheliallikaid õpetajate ja riigi vahel.