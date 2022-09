Igor Gräzin | Gorbatšov ja Putin: kaks presidenti, kaks erinevat maailma

Nagu ütles mitmete aastate eest tema nõunik, kes on nõunik ka täna: seda, et Putin on kaabakas teadsime me juba Peterburis, aga seda, et ta selline oinas on, poleks osanud arvata. Tulemus on käes – Putini loodud fašistlik režiim on omalaadsete hulgas unikaalne ja me peame seda kasvõi põgusalt hindama just Gorbatšoviga võrreldes, mis teeb Putini kuritegelikkuse veel ilmsemaks. Ja Gorbatšovi ajaloolise suuruse samuti. Ma arvan, et me saime Gorbatšoviga hästi läbi, kuna videos on olemas koht, kus ta mulle ütleb: „Igor Nikolajevitš, te ju teate, kuidas ma teid armastan!“ Mille peale Vaino Väljas muigas: „Mina olen vabariigi kompartei I sekretär, aga NLKP Keskkomitee peasekretär pole mulle kunagi öelnud, et ta mind armastab.“