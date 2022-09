Juhtkiri | Protestijad ootavad kopsakat palgatõusu

Hinnatõusu vastu avaldas meelt isegi opositsiooni kukkunud Keskerakond, kes kordas Savisaare kunagist Vabaduse platsil küttepuude jagamise trikki. Sel korral on olud sedavõrd muutunud, et puuhalud said loosiga endale vaid kaks õnnelikku – linnavõimu asemel pidi jagatavad puud hankima rahalistes raskustes Keskerakond ise.

Asi on aga naljast kaugel, sest talv tuleb keeruline ning 25,2 protsendini küündivat inflatsiooni arvestades tuleks palganõudlejad tänavale ka siis, kui tegu poleks valimiseelse perioodiga. Viimane asjaolu annab protestijaile kindlasti hoogu juurde ning sama kindlalt suurendab võimalust, et valitsus tuleb rahanõudlejaile vastu suurema tõenäosusega kui näiteks vahetult pärast valimisi. See omakorda võib vallandada lumepalliefekti, sest raske on teha eakatele selgeks, et nende erakorraline pensionitõus on 20 eurot kui päästjate palk tõuseks samal ajal 30 protsendi võrra.

Olukorra muudab segasemaks toasooja automaatne hüvitamine, mis oma olemuselt on ju samuti palgatõus või pensionilisa. Et aga seda lisaraha oma käes hoida ei saa, siis on paljudel raske tunnetada, et riik maksab suure osa talvistest energiakuludest tema eest kinni. Kas me aga sel moel ei soodusta laristaval moel jätkamist, sest sama raha kätte saades ei raatsiks nii mõnigi seda kallitele küttearvetele kulutada, vaid asuks eluaset soojustama.

Igatahes näib, et riik viib praegu ellu paljuräägitud kodanikupalga ideed, jagades laiali raha, mille saamiseks ei pea inimesed midagi tegema. Tõsi, selline jagamine on ebaõiglane, kui oma osa ei saa puidukütte omanikud. Kuid küsimus on pigem selles, kui kaua riigi rahakott lauskompenseerimist välja kannatab.