SÕJAKOKKUVÕTE | Habarovski krai elanikud tahavad kuberneri sõtta saata

Venemaa energiasektori ärikas ja Putini oluline äripartner, Kaug-Ida ja Arktika Arengu Korporatsiooni (ERDC) juht Ivan Petšorin suri kummalistel asjaoludel. 39aastane tegevdirektor oli koos sõpradega laupäeva õhtul napsise peaga Jaapani merel lõbusõidule läinud ning kukkus üle parda. Tema surnukeha uhtusid lained esmaspäeval Russki saare kaldale. Petšorini surm võib, aga ei pruugi olla traagiline õnnetus, vaid hoopis hästiusutav kattevari, arvab USA endine luureohvitser Rebekah Koffler. „Tõenäoliselt ei saa tõde kunagi teada, sest Venemaal toimunud uurimisi ei saa usaldada. Kui see oleks palgamõrv, näeks see välja täpselt nagu traagiline õnnetus,“ sõnas Koffler intervjuus Fox Newsile. Alles eelmisel kolmapäeval juhtis Petšorin Vladivostokis toimunud Ida majandusfoorumil üht arutelu. Samal päeval sõitis ka Putin foorumile esinema. Petšorin on järjekordne hämaratel asjaoludel surnud Vene eliidi liige.

Kui lehes ilmunud suur lugu räägib kerkivast kriitikast Putini vastu, siis Habarovski krai elanikud on ette võtnud neile vastumeelse kuberneri. 2020. aastal toimusid krais mitmenädalased rahutused, kui vahistati rahva hääled võitnud kuberner Sergei Furgal, kes asendati Mihhail Degtjarjoviga (pildil). Nüüd koguvad krai elanikud allkirju, et vahetuskuberner Ukrainasse saata. Too on ise öelnud, et läheks meeleldi, ent töökoht ei luba tal rindele minna. Rahvas, kes pole Furgalit unustanud, nõuab, et Degtjarjov töölt vabastataks ning too saaks oma „soovi“ täide viia. Sergei Furgalist saab pikemalt lugeda SIIT.