„Vladimir Vladimirovitš, te olete kaotanud!“

Nende kellegi kõrgema Vene sõjaväelase sõnade taha tuleb panna suur rasvane „väidetavalt“. Esialgu on see vaid anonüümsest ühismeediakanalist liikvele läinud kuulujutt. Ent mingit kahtlust pole selles, et Venemaa poliitilise eliidi seas tekkinud rahulolematusest on lendu läinud esimesed sädemed. Nii uskumatu kui see ka pole, lendavad Venemaa liidri pihta üle pika aja tõsised, avalikud kriitikanooled.