ENERGIAKULUD PITSITAVAD HAIGLAID! „Ma arvan, et me ei saagi hakkama ilma riigi toetuseta.“

„Energiakulud on meeletult kasvanud ning ainus viis kulusid katta on täiendav rahastus,“ tõdevad pea kõik Õhtulehega suhelnud haiglajuhid. Lääne-Tallinna Keskhaigla juht Arkadi Popov ütleb, et energia kokkuhoidmine pole lahendus: „Haigla on ööpäevaringselt töötav elutähtsate teenuste osutaja, millest sõltub patsiendi elu ja tervis.“