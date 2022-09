Põiepõletik kipub endast märku andma sügisel

Sageli saabuvad koos esimeste külmade ilmadega ka ebameeldivad sümptomid – sage urineerimine, valu, põletustunne. Võivad esineda ka veri uriinis, palavik, külmavärinad ja väsimus. Need nähud viitavad ägedale põiepõletikule ehk tsüstiidile, mis põhjustab palju vaevusi ja ebameeldivust.

Ennekõike soodustab sügisest põiepõletikku muutunud ilmastik. Külm, niiskus ja läbilõikav tuul nõrgendavad mõnusa suvekuumusega harjunud keha, mille uinuvad kaitsemehhanismid ei suuda infektsioonide ja põletikega toime tulla.

Põiepõletik on sageliesinev haigus, mis ohustab peamiselt naisi. Suur osa naistest põeb põiepõletikku ehk tsüstiiti vähemalt ühe korra elu jooksul. Kahjuks on ka teada, et enamasti kipub tsüstiit üha uuesti korduma. Põiepõletik võib ohustada igas vanuses naisi ning lapsedki pole selle eest kaitstud.

Mis on põiepõletiku põhjuseks?

Enamasti on kurjajuureks meie kõigi soolestikus esinev bakter Escherichia coli. Harvemini võivad põiepõletikku põhjustada ka teised mikroorganismid. Oluline on teada, et põiepõletiku tekkimist soodustavad mitmed tegurid, millest on esikohal külmetumine. Tsüstiidi tekkimist soodustab ka liiga väike vedelikutarbimine, mille tõttu põie ja kuseteede läbivoolutus muutub ebapiisavaks. Raseduse ajal võib surve kusepõiele põhjustada põie mittetäielikku tühjenemist, mille tõttu tekkiv jääkuriin on bakterite kasvuks soodne keskkond. Seoses menopausiga tekivad muutused tupe ja kuseteede mikroflooras, mis võib soodustada põiepõletike teket. Põiepõletikku nakatumise tõenäosust suurendab aktiivne suguelu.

Kuidas põiepõletikku vältida?

Äärmiselt oluline on hoiduda külmetumisest, mis etendab põiepõletiku tekkes olulist osa. Riietuda tuleks ilmastikule vastavalt. Külmade ilmadega ei sobi kokku miniseelikud, naba paljastavad jakid ja madala vöökohaga teksad. Alaselja ja kõhu pidev alajahtumine ei ole soodusta ainult põiepõletiku tekkimist, vaid võib põhjustada ka neerude probleeme, mille tagajärjed häirivad naist sageli kogu elu jooksul.