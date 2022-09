„OSTA, SÜSTI JA TUNNE RÕÕMU?!“ Muskleid ihkavad noorukid kuritarvitavad steroide. Meestearst hoiatab munandite kärbumise ja viljatuse eest

„17aastane tütar rääkis, et temavanuste noormeeste seas levib trend kasutada steroide. Pidavat tellima neid kuskilt välismaalt ja huvi on päris massiline. Tüdruk ütles, et kevadel läksid suvepuhkusele paksud poisid ja nüüd sügisel on koolis tagasi ilusad lihasmäed,“ jutustab murelik ema. Meestearst räägib aga sellest, mida lihasmäed kuulda ei taha: munandite kärbumine, juuste väljalangemine jms. Millise põntsu võib steroidide kuritarvitamine panna puberteediealisele poisile?