MIS SAAB VENEMAAST? Ajaloolased teavad: paljud sõja algatanud impeeriumid on lahingutes ise maailmakaardilt kadunud

„Sõda Ukrainas lõpeb kindlasti mingite vapustustega Venemaal, sest teisiti pole see lihtsalt võimalik. Toimuda võivad erinevad stsenaariumid. Ajaloost on võimalik tuua lõputult näiteid ükskõik mille tõestuseks – see on nagu Lenini teosed, sealt leiab tsitaate kõige kohta,“ ütleb ajaloolane David Vseviov, kui paluda tal tõmmata paralleele Ukrainas esimesi tõsiseid kaotusi kandnud Venemaa tuleviku ja minevikus juhtunu vahel.