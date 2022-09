Metsavana, palju õnne!

Saidla on mees, kelle ilmaennustusi jälgitakse põnevusega tuhandete teleekraanide ees ning loetakse kõikvõimalikest paber- ja internetiväljaannetest. Tänaseski Õhtulehes räägib Metsavanana tuntud Saidla ees ootava sügise ilmast. Lootust on – sünnipäevalaps ennustab ilusat oktoobrit ja seda, et sel sügisel võib termomeeter näidata veel kuni 20 soojakraadi.