OTSEBLOGI | Vene sõdurid taanduvad Harkivi oblastist. Zelenskõi: Ukraina väed on vabastanud 6000 ruutkilomeetrit maad

USA välisminister Antony Blinken väitis, et ehkki Ukraina väed on saavutanud vastupealetungil märkimisväärset edu, on veel liiga vara sõja lõpptulemusest rääkida. „Oleme selgelt näinud ukrainlaste tähendusrikast edu, eriti kirdes. See on meie toetuse saadus, ent esmalt ja eelkõige Ukraina vägede ja inimeste erakordse vapruse ja vastupidavuse tulemus,“ sõnas Blinken. Tema sõnul on aga jätkuvalt Ukrainas väga palju Vene sõdureid, sõjatehnikat ja laskemoona, mida nood võivad kasutada mitte ainult militaarsihtmärkide, vaid ka tsiviilelanike vastu, vahendab The Guardian.