Tallinna linn taotles mõrvar Urmas Einroosi pankrotti

Urmas Einroosi nimi jõudis esimest korda meediasse 2016. kevadel, kui ta haaras oma autost pesapallikurika ja ähvardas Lasnamäe kanalis kaasliiklejat. 2017. aasta augustis piinas Einroos mitu tundi 53aastast kallimat Kadri-Anne tolle korteris. Pärast peksmist ja sellele järgnenud vägistamist viis Einroos naise autoga Paunkülas asuva veehoidla äärde, kus jätkas peksmist ning lõpuks kägistas ohvri surnuks. 2020. aasta juulis võttis Urmas Einroos endalt vanglas elu. Tallinna linnavaraameti õigusosakonna juhataja Tiit Mäger sõnul on Urmas Einroosi pärandvara osas väljastatud pärimistunnistus linnale. Kuna inventuuri kohaselt ei ole vara piisavalt kohustuste täitmiseks, esitas Linnavaraamet kohtule avalduse pankrotimenetluse alustamiseks. Milliseid kohustused on Einroosi osas täpsemalt, ei saa linn avaldada. Tänaseks on Einroosi pärandvara osas kohtumäärusega tsiviilasjas pärandvara pankrotiavalduse menetlus pankrotti välja kuulutamata lõpetatud , seda raugemise tõttu, selgitas Mäger.