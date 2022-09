KUIDAS NII? Rootsi valimistel võidutsesid ühtaegu nii sotsid kui parempoolsed

Rootsi parlamendis ehk Riksdagis on 349 parlamendikohta, mis tähendab, et enamuse saavutamiseks läheb vaja 175 kohta. Rootsi parempoolsed erakonnad – valimistel teiseks tulnud Rootsi Demokraadid, samuti Mõõdukad, kristlikud demokraadid ja liberaalid – said kõigi peale kokku täpselt ühe koha rohkem kui enamuseks vaja ehk 176.