Juhtkiri | Iga laps vajab võimalikult head kooli

See aga omakorda tähendab, et noorte võimalused tööturul on piiratumad. Paremini tasustatud töökohad eeldavad minimaalselt keskharidust, veel parem ülikoolikraadi. Tööjõuturul on puudu programmeerijaid, insenere, erinevate masinate operaatoreid, arste jne – rohkem spetsialiste kui lihttöölisi. Kõik need ametid aga eeldavad eelkõige häid õpioskusi ja motivatsiooni pidevalt ennast arendada. Ja just süsteemse õppimise oskuse peab põhikool inimesele ellu kaasa andma.