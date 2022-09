Ilo Saar | Kui leivaga hakkab kitsaks minema, tehkem rohkem tsirkust? 

Kui rekordeid püüdev hinnakasv hakkab mõjutama toimetulekut, siis parim viis rahulolematust näidata on minna mõnele avalikule platsile Keskerakonna lehmakommi krabama ning osaleda küttepuude loosis. Just loosis, mitte jagamises, nagu püüdis valijaid tänaste, justkui tegijate suur juht ja õpetaja. Võib muidugi ka passiivselt vaadelda, kuidas veeretatakse peretoetuse sendikesi ühest peost teise, et vaesed huvigrupid selle pisku pärast kisklema läheks. Valimised pole ju mägede taga, leiva tsirkusega asendamine ronib sisse aknast ja uksest. Haara vaid plaksumaisi järele.