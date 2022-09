Lugejakiri | Valitsus aitab aga kuidagi ebavõrdselt aitab!

Olen siis teise ringi ema, ehk siis vanemad lapsed on 18, 15 ja 13. Aastad möödusid ja elu tundus korras olevat, arved said makstud ja leib oli laual, mõtlesime, et on ruumi pesamunale ka. Aga kogu elu on peapeale pööratud ja mina ei tea, kas selles on ainult sõda süüdi. Minu elektriarve on kolme kordne. Ehk siis kui muidu maksin 80-90 eurot siis nüüd on ligi 300. Ei mul pole luksust kodus elan ahiküttega korteris. Palun öelge kui tahan toetust, miks ma pean manguma ja alandama ennast. Kõik oma elust omavalitsusele teada andma. Salata pole midagi aga kas see alandus on normaalne. Seega on tekkinud eelarvesse kõigest umbes 150 eurone puudujääk ja mitte ainult üks kuu.