Soome hoiab riiklikku hasartmänguturgu raudses haardes. Kas aeg on muutusteks?

Turuosalised kurdavad, et sisuliselt ei oma tähtsust, kas tegemist on riikliku või eramonopoliga, tulemus on ikka sama – mängude valik on piiratud, konkurents puudub ja hinnastamine ei ole läbipaistev. Lisaks on Veikkausel kohustus teha kõik endast olenev, et vähendada hasartmängusõltuvust, kuid nende tegevus selles osas on olnud kaheldav. Slotimasinaid paigutatakse peamiselt piirkondadesse, kus elavad vähekindlustatud isikud ja hasartmänguvastaste arvates on selline tegevus otseses vastuolus ettevõtte eesmärkidega ning pigem soodustab mängimist.