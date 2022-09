ÕL VIDEO | Hinnatõusu vastu kogunesid meelt avaldama peamiselt eakad. Elektribörsi võrreldi Põhja-Koreaga

„Miks see valitsus meid niimoodi kepib?“ pahandab vanem mees, kel käes plakat, mis valitsust tegutsema ärgitab.

Teine mees pakub, et kui Eestis oleks kasutusel astmeline tulumaks, taanduks inflatsioonimäär 7-8 protsendi kanti nagu Lääne-Euroopaski. Meeleavaldust korraldav Keskerakond praegu aga ses osas aidata ei saavat ning süüdi on prokuratuur: „Vaadake, Keskerakonnale on esitatud süüdistus mõjuvõimuga kauplemises. See tähendab, et neilt on mõjuvõim ära võetud!“

