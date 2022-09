VALMISTUMINE KARMIKS TALVEKS: kuidas saavad korteriühistud säästa raha ja energiat?

Jaadla ütleb, et suurim probleem on see, et elektri ja kütuse hinnatõus suurendab energiavaesust. See ei pruugi väljendada ainult selles, et temperatuur on kodudes tavapärasest madalam, kuigi seegi on energiavaesuse tunnus. „Energiavaesuse taseme määramiseks kasutakse näiteks majapidamise lekkiva katuse, hallituse või niiskuse, elamu ebapiisava jahutamise ja kommunaalarvete võlgnevuse tunnust,“ selgitab ta.