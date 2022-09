President Karis riigikogus: peame mõistma, et küttearveid ei saa jääda igavesti riigilaenuga kinni maksma

President Putini otsus viia Venemaa sõtta Ukraina vastu – see jõhker agressioon keset Euroopat – hävitas maailma senise julgeolekupildi. Riigikogu ja valitsus on Kremli sõjale reageerinud ühtselt ja jõuliselt, tehes hulga otsuseid, mis suurendavad Eesti kaitsevõimet ja julgeolekut. Aga oleme selle kõigega alles poolel teel.

Riigikaitset puudutavad plaanid tuleb meil ellu viia olenemata sellest, kes on peaminister või millised erakonnad moodustavad valitsuse. Kaitsekulutused võivad tunduda üldise heaolu halvenemise ajal väga suured, aga olukorras, kus Euroopas käib sõda, kus Euroopa kaitseb end agressori vastu, kus Eesti on suurte küberrünnakute all, ei ole meil võimalik sellelt kulurealt kokku hoida.

Täiendavad võimed, nagu lühimaa õhutõrje, tankitõrje, kaudtuli, olukorrateadlikkus, liitlaste taristu, küberjulgeolek ja vaba tahte rakendamine kaitseliidu kaudu, on meile kriitiliselt vajalikud. Samuti keskmaa õhutõrje, mille üle veel arutletakse.

Seejuures ei ole oluline ainult sõjaliste võimete arendamine, sama tähtsad on laiapindse riigikaitse need osad, mis puudutavad siseturvalisust ja riigi toimepidevuse tagamist. Eraldi toon välja elanikkonnakaitse edendamise, mis on siiani saanud sõjalisest riigikaitsest vähem tähelepanu. Õppetunnid Venemaa sõjast Ukrainas näitavad selgelt, et kui me tahame tsiviilelanike elusid säästa, siis peame olema paremini valmistunud. Eesti elanikud peavad teadma, mida teha kriisi või sõjaohu korral, meil tuleb edasi minna ohuteavituse, varjumiskohtade ning evakuatsiooniks valmistumise tööga. Loodan, et riigikogu on tõsiselt võetava elanikkonnakaitse väljaarendamisel sama nõudlik, nagu on oldud sõjalise riigikaitse küsimustes.

Euroopa Liit on Venemaa agressioonisõjale reageerinud otsustavalt, ühtsemalt, kui vastasmängijad arvasid. Meie suurim tugevus peitubki meie ühtsuses, mille saavutamiseks ja hoidmiseks tuleb kõigil alati pingutada. Ukraina vajab võitmiseks meie poliitilist toetust ning militaar-, humanitaar- ja majandusabi. Eesti riik ja rahvas on teinud väga palju sõjapõgenike toetamiseks, inimlikkus ei ole koorem ning me ei tohi väsida abistamast. Me saame kindlasti aidata ja toetada ukrainlasi ka nende teekonnal Euroopa Liiduga liitumisel. See jääb meie prioriteediks veel pikkadeks aastateks.

Suhtluses liitlastega on määrav aktiivne kahepoolne läbikäimine ja vastastikune austus. Meie julgeolek sõltub ka nende julgeolekust. See tähendab, et mured ja rõõmud peavad meil olema jagatud. Ja meil tuleb alati olla valmis panustama missioonidesse, mis on olulised meie liitlastele.

Eesti on maailma tugevaimas sõjalises liidus – NATO-s – selleks, et tagada oma julgeolek ja rahu. Nüüd on meil hea meel, et samasse liitu kuulvad peagi ka Eesti lähimad naabrid Soome ja Rootsi, kes võivad olla sel teekonnal kindlad meie kõikvõimalikule toetusele.