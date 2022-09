KAS JÄÄBKI KÜLMAKS? Metsavana ennustab noortenaistesuve

Vananaistesuvi ehk järelsuvi on kõige lihtsamalt öeldes aeg, kui käes on juba astronoomiline sügis (sügisene pööripäev on tänavu 23. septembril) ja öösel on juba külm, ent päeval on veel üsna soe – 13 või enamgi kraadi. Soojasõbrad ja needki, kellele on meelepärased väikesed küttearved, ootavad säärast soojalainet pikisilmi.