GALERII | PIDU SPUTNIKUS! Sillamäe lähistel aednike päeval jagus üllatusi: pudelitest palm, purki pistetud karulauguõied ja rahvusvaheline laadamelu

Aiapidamine on Sillamäe rahvale vägagi südamelähedane: kolmest kohalikust elanikust on vähemalt kahel olemas suvila ehk datša, kus sõrmed mulda pista. Eesti suurim aiandusühistu Sputnik, kus asub 1000 suvilat, paiknebki just Sillamäe külje all. Samas polnud Sputnikus kümme aastat toimunud nõnda suurt üritust nagu nüüd, kui aktiivsed doktorandid Annela Samuel, Lilian Pungas ja Saara Mildeberg selle kohaliku kogukonna rõõmuks korraldasid, koos ühistu Sputnik suure toetuse ja Sillamäe Kultuurikeskuse abiga. Nimelt on kõigi kolme doktoritööd siit- või sealtkandist sealse rahvaga seotud.