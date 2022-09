OTSEBLOGI | Venemaa ründas Ukraina elektritaristut. Macron helistas Putinile

Ukraina vastupealetungiga riigi kirdeosas on toonud Moskvale erakordse kaotuse: tuhanded Vene sõdurid on tagasi tõmmanud.

Ukraina julgeolekujõudude avaldatud fotodel on näha, kuidas Ukraina väed heiskavad riigilippu Kupjanskis. Venemaa vägede jaoks on tegu olulise logistilise keskusega Ida-Ukrainas. Seal koonduvad Venemaad Ida-Ukrainaga ühendavad raudteeliinid – nendega on viimastel kuudel varustanud Venemaa vägesid.

Ühendkuningriigi kaitseministeerium ütles, et vastupealetung tabas Vene vägesid „tõenäoliselt üllatusena“. Ukraina eriüksuslased teatasid, et palju tähelepanu saanud Ukraina lõunapealetung oli desinformatsioonikampaania, mille eesmärk oli Venemaa tähelepanu kõrvale juhtida tegelikust, mida valmistati ette Harkivi oblastis.

Venemaa kaitseministeerium kinnitas oma vägede väljaviimist Izjumist. Põhjuseks toodi see, et väed reorganiseeritakse, et jõupingutusi Donetskis tugevdada. Izjumi tagasivõitmine on võib-olla Ukraina kõige olulisem edu venelaste tõrjumisel alates sissetungi algusest.