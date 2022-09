Tartu hakkas Raadilt punamonumenti teisaldama

Eesti Sõjamuuseumi hinnangul on parki maetud ligi veerandtuhat inimest. Muuseumi direktori Hellar Lille sõnul selgub ohvrite täpne arv siiski kaevamiste käigus. "Senine sõjahaudade väljakaevamiste praktika näitab, et nõukogudeaegsed andmed maetute arvu kohta ei pruugi tõele vastata.“

Raadi monumendi juurde on maetud teise maailmasõja ajal Lemmatsis hukatud isikud ning Tartus ja Tartu ümbruses langenud punaarmeelased.

Teisaldusetööde ning turvalisuse tagamiseks kehtestas politsei monumendi ümbruses tööde ajaks viibimiskeelu, mis tähendab, et kõrvalised inimesed selles alas viibida ei tohi. Kuna mõningal määral on tööde ajal muudetud ka liikluskorraldust, siis palutakse liiklejatel jälgida ajutise liikluskorralduse märke. Ühtegi tänavat Raadi piirkonnas liiklusele ei suleta ning kohalike inimeste harjumuspärane liikumine on jätkuvalt tagatud.