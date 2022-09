Väidetava praagiga võidelnud ja koondatud ametnik taotleb kohtu kaudu tööle ennistamist

Tiina Kukk on ERRi Pealtnägijale võitnud, et suurametis lokkas rumalus, lohakus ja misogüünia. „Eks igas väites võib leida ka kuigipalju tõtt. Kuigi ma julgen öelda, et Tiina Kuke poolt välja öeldud väited on ikkagi suuresti temapoolsed nägemused ja – ma julgen öelda – väga suured liialdused,“ sõnas PTA peadirektor Urmas Kirtsi.

Nüüd on esitanud Kukk Tallinna halduskohtule kaebuse PTA käskkirja tühistamiseks ja teenistusse ennistamiseks või teise võimalusena käskkirjade õigusvastaseks tunnistamiseks, teenistusest vabastamise aluse muutmise ja õigusvastase teenistusest vabastamise eest ettenähtud hüvitise väljamõistmise nõudes.