Tallinna linn maksis linnatranspordi juhatusse liikmeks läinud Andrei Novikovile hüvitist

Abilinnapea Andrei Novikovile maksti ametist lahkumisel hüvitist 24 kasutamata puhkusepäeva eest summas 4970,88 eurot (bruto), selgitas Tallinna linna personaliteenistuse juhtivspetsialist Piret Rehkalt Õhtulehele. Kasutamata puhkuse eest hüvitise maksmine on töölepingu seadusest tulenev tööandja kohustus.

Andrei Novikov asus TLT juhatuse liikme ametisse tähtajaga viis aastat. Juhatuse liikme brutopalk on 6400 eurot, autokompensatsiooni ette nähtud ei ole, koolituskulude ülempiiriks on fikseeritud ühe kuu ametipalk aasta kohta, mis vastab linna kehtestatud korrale.