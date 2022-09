PILDID | „Narva tanki“ avamisel Jaanilinnas lasti aupaugud Eesti poole

Oblastivalitsus jutustab oma elanikele, et mõni nädal tagasi otsustasid Eesti võimud Narva „sõdurite-vabastajate“ monumendi lammutada: „Vaatamata kohalike elanike protestidele eemaldati tank T-34 pjedestaalilt, kus see seisis üle poole sajandi. Nüüd meenutab tema kaksikvend teisel pool piiri ja teisel pool jõge kangelaslikku ajalugu ja võitu fašismi üle. Nagu memoriaalil endal märgitud, paigaldati see siia ajutiselt, kuni saabub aeg, kui see jõuab tagasi oma ajaloolisele kohale.“