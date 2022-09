Kas teadsid? 10 üllatavat põhjust, mis põhjustavad täiskasvanutel aknet

Ligi kümme aastat tegutsenud ja spetsialselt dermakosmeetikale keskendunud Rosena e-poe juhi Karin Tellingu sõnul on täiskasvanuaes esinev akne küll järjest sagenev, kuid õigete toodete abil ka paremini kontrolli all hoitav probleem. „Kui puberteedieas on akne küllalt sagedane nähtus ja võiks arvata, et see aastatega leeveneb, siis paraku näevad nahaarstid järjest enam sama probleemi ka täiskasvanute seas - seda nii erinevate keskkonnamõjude kui ka elustiilivalikute tõttu,“ selgitab Telling. „Tegelikult võib ka täiskasvanueas areneda akne ja seda isegi siis, kui nooremana sellist nahaprobleemi ei olnud. Küpsemas eas tekkiv akne tekib sageli pigem näo alaosas ja on sageli sügavamal pindmise nahakihi all, mistõttu tuleks kasutada hoopis teistsuguseid hooldustooteid.“