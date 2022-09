Juhtkiri | Kas nii valitakse Euroopa Kontrollikoja liiget?

Isamaa valitsusdelegatsioon otsusega ei nõustu. Kuigi asjaosaliste sõnul otsest ohtu valitsuskoalitsiooni toimimisele pole, siis näitab selline teade siiski, et valitsusel tuleb veel ühtse meeskonnana tegutsemist kõvasti harjutada. Eriti kummaline on Seedri väide, et Isamaa valitsusdelegatsioon kuulis Pentus-Rosimannuse kandidatuurist alles neljapäeva hommikul. Sotside esimees Lauri Läänemets ja peaminister Kaja Kallas aga olevat Pentus-Rosimannuse võimalikku kandidatuuri Seedriga juba augusti alguses arutanud. Kommunikatsioon ei toimi.

Suvises valitsuskriisis polnud aega uue kontrollikoja liikme nimetamisega tegelda ja seetõttu on see jäänud viimasele minutile. Nii oluliste otsuste puhul ei piisa sellest, et need on ausad, vaid need peavad ka paistma ausad. Praegu see nii ei paista.