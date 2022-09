KEEGI EI SÜNNI VALITSEJAKS! Endine vihane hipi kiitis nüüd kuningannat taevani

„Tahan kõigi talupidajate nimel öelda, et Euroopa Liit ja ühisturg on toonud meie toidu- ja talumajandusele tohutut kasu.“ Nõnda kõneles Liz Truss Suurbritannia parlamendi ees aastal 2016. „Väljaspool Euroopa Liitu leitud uusi vabadusi ära kasutades muutume me veelgi vägevamaks.“ Nõnda kirjutas Liz Truss Twitteris aastal 2022.