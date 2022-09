SÕJAKOKKUVÕTE | VÕIMAS! Ukrainlased võidavad muudkui okupeeritud asulaid tagasi

Balaklija, Izjum, Lõman, Svjatohirsk ja Kupjansk. Okupantidest vabanemise kohta tuli teateid kõigist neist. Balaklijast levisid ühismeediasse fotod lehvivast Ukraina lipust. Ukraina üllatas Moskvat vastupealetungiga kirdes: seni räägiti ja ka märgid näitasid, et pealetung tuleb lõunas. Tegu oli igati eduka infooperatsiooniga. Venemaa kaitseministeerium kinnitas Vene vägede taandumist nii Izjumist kui ka Balaklijast, õieti pea kogu Harkivi oblastist. Laupäeval kinnitas president Volodõmõr Zelenskõi, et Ukraina on vabastanud 2000 km territooriumist: „Meie sõdalaste liikumine rinde eri suundades jätkub. Praeguseks on septembri algusest alates aktiivse tegevuse raames vabastatud umbes 2000 kilomeetrit meie territooriumist. Vene armee näitab praegu oma nõrkust. Ja lõppude lõpuks pole nende jaoks halb valik põgeneda. Ukrainas okupantidele kohta ei ole ega tule. Täname täna Ukraina rahvuskaardi 15. slaavi rügemendi võitlejaid, kes vabastasid Harkivi suunda.“ USA mõttekoda sõjauuringute instituut teatas varem, et Ukraina väed on alates 6. septembrist tunginud Venemaa kaitseliinidest kuni 70 kilomeetri sügavusele ja võtnud tagasi rohkem territooriumi, kui Venemaa on suutnud alates aprillikuust vallutada.