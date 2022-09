Rein Taagepera: „On mõeldav, et Venemaad pole aasta pärast olemas, et ta on tükeldunud.“

Teie vaatate tulevikku pigem murega?

Ei, mitte murega, vaid realistlikult. Mul on lõpetamisel raamat „More people, fewer states“ – „Rohkem inimesi, vähem riike“, kus ma jälgin riikide kasvu 5000 aasta jooksul ja rahvastiku kasvu veel pikema aja jooksul. Muide, see on ehmatav, kui habras ja üürike on olnud kogu inimkonna tsivilisatsiooni projekt – kui kasutada praegust sõnavara. 5000 aastast üks protsent on 50 aastat ja mina olen praeguseks 1,8 protsenti inimkonna ajaloost isiklikult läbi teinud!

Nii, aga suurriikide kasvust ja langustest rääkides: 5000 aasta eest oli Egiptus umbes Belgia-suurune, rahvaarvult veel palju väiksem. Maailma suurima riigi pindala kasvas aga süstemaatiliselt ja eksponentsiaalselt. Suunad on selged, et parajasti suurim riik maailmas läheb pikapeale aina suuremaks, aga arengujoon ei lähe otse üles, vaid lainetab merena.

Loogiliselt võttes võiks Venemaa, praegu suurim riik maailmas, laguneda ja kui seejärel Hiina terve Siberi üle võtab, saab Hiinast suurim riik maailmas, mitte palju väiksem kui Venemaa praegu, aga hoopis teistsugune.