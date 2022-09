BLOGI | Vene positsioonid Harkivis ja Põhja-Donetskis kahanevad! Zelenskõi: "Meie armee, luure ja julgeolekuteenistus jätkavad aktiivset tegevust mitmes suunas."

USA aitab Euroopal enne talve gaasivarusid ehitada, ütles Valge Maja pressiesindaja Karin Jean-Pierre. Tema sõnul teeb USA „energiaressursside allikate edasiseks mitmekesistamiseks tihedat koostööd oma liitlastega“.

Euroopa Liidu täitevvõim lubas reedel kavandada lähipäevil enneolematuid meetmeid, et lahendada sõjast tingitud energiahinnašokk. Sealhulgas on kehtestamisel vastuoluline gaasihinna ülempiir, mis võib Kremlit veelgi vihastada.

Harkivis toimus tulistamine, kümme inimest sai vigastada ja lasteaias puhkes tulekahju, ütles Harkivi linnapea.

Vene kaotused suurenevad, sest okupeeritud territooriumile jäänud ukrainlased annavad Ukraina kaitsjatele teavet Vene vägede asukoha kohta, teatas Ukraina sõjavägi. Ukraina võimude viimaste andmete kohaselt kasva iga päev hukkuvate Vene sõdurite arv 150-200-lt umbes 600-le. Neljapäevane arv oli 650, mis teeb sõja algusest saadik kokku 51 900 hukkut.

Ukrainas registreeriti 2022. aasta esimese kuue kuuga kokku 103 903 abielu, mis on 21% rohkem kui mullu. See on ühtlasi kõrgeim arv alates 2016. aastast, selgub justiitsministeeriumi avaldatud andmetest.

Ukraina peaprokuratuuri teatel on sõja käigus hukkunud 383 ning vigastada saanud 743 last. Kahjuks on tegelikud arvud tunduvalt kõrgemad, kuna okupeeritud aladelt pole olnud võimalik infot hankida. Lisaks on registreeritud Ukrainas 32 678 sõjakuritegu ning 15 256 riikliku julgeoleku vastast kuritegu.

Kiievi majanduskooli ekspertide hinnangu kohaselt on Venemaa sissetung tekitanud Ukrainale 114 miljardi dollari ulatuses kahju. Infrastruktuuri taastamiseks kuluks aga pea poole rohkem – ligi 198 miljardit dollarit.

Zelenskõi avaldas video Ukraina lipust Balakliia kohal. „Harkivi oblasti Balakliia linn on Ukraina kontrolli all. Käsk on täidetud,” ütlevad sõdurid presidendi avaldatud videos.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg hoiatas, et Ukrainat ja selle toetajaid ootab lähikuudel ees karm talv. „Ma saan aru, et paljud inimesed on pettunud ja tunnevad tegelikult valu NATO riikides energiahindade ja elukalliduse tõusust. Kuid samal ajal peame meeles pidama, et hinda, mida me maksame, mõõdetakse rahas, USA dollarites või naelades või eurodes, samas kui hind, mida ukrainlased maksavad, mõõdetakse iga päev kaotatud eludes.“

USA välisminister Blinken ütles, et sõjas on kätte jõudnud pöördeline hetk, Ukraina sõjavägi jätkab vastupealetungi riigi lõunaosas. „Teame, et see on pöördeline hetk, enam kui kuus kuud pärast Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu, kuna teie vasturünnak on praegu käimas ja osutub tõhusaks.“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi tänas kolmapäeval kolme brigaadi, mis osalesid operatsioonides Venemaa valduses oleva territooriumi tagasivallutamiseks Kirde-Harkivi oblastis. „Tõenäoliselt olete kõik juba näinud teateid Ukraina kaitsjate tegevuse kohta. Ja ma arvan, et iga kodanik tunneb meie sõdurite üle uhkust. See on teenitud uhkus, õige tunne.”

Ukraina väed plaanivad pikka operatsiooni eesmärgiga võtta aasta lõpuks tagasi suurem osa Venemaa poolt okupeeritud Hersoni piirkonnast.