Juhtkiri | Šokeerivad teated

Ja seda kõike ajal, kus elektribörsi jälgimisest on saanud rahvuslik sport. Jälle uus rekord: kõrgeim päeva hind, kõrgeim megavatt-tunni hind, kõrgeim kuu keskmine. Kuhu edasi? Fikseeritud paketi omanikud on seni saanud rahulikult eelarvet planeerida, börsipaketiga liitunud on juba karastunud. Nemad on varsti juba pea aasta iga kuu suuremaid ja suuremaid elektriarveid näinud. Ausõna, kui vaid saaks, siis lülitaks basseini kütte välja – aga kahjuks saavad nii oma elektrikulu vähendada vaid väga vähesed.

Kas keegi saab päriselt aru, kuidas arvutatakse see elektri hind, mis arvele jõuab? Kuidas see börs toimib? Mida teha, et see toimima panna? Eesti Energia kontserni 2022. aasta II kvartali tulemustest saab teada, et mainitud kvartali korrigeerimata puhaskasum oli 45,2 mln eurot (+552,2 protsenti võrreldes möödunud aasta sama perioodiga), normaliseeritud puhaskasum oli 33,3 mln eurot (+278,1 protsenti). Kuidas? Kas ikka on mõistlik, et riigiettevõte kasum kasvab mühinal, et siis riik saaks raha ühest taskust teise tõsta ja luua toetusmeetme, millega lahkelt justkui inimeste elektriarveid hüvitada? Palun tehke nii, et elektri hind on mõistlik ja inimesed suudaks seda maksta oma teenitud tulust, toetusskeemideta!