TOP | Tõeline kuninganna

Iga tüdruku elus on kasvõi sekundiks hetk, kus ta unistab printsessiks olemisest. Iseasi, kas olla malbe uinuv kaunitar või pigem sõjaprintsess, kes mõõk käes lahingusse tormab. Nende eeskujuks on sageli maailma päris printsessid ja kuningannad. Lahkunud Elizabeth II mõtestas oma rolli aja muutudes ikka ja jälle ringi. Kuidas mõjutada maailma, kui sul ametlikult võimu pole? Samas, kuidas mitte kuritarvitada sulle pandud usaldust, sest iga liigutust jälgitakse ja sel on võim. Nii suutis ta paljusid inspireerida. Puhka rahus!