Ene Pajula | Mammi on Elizabethi alati imetlenud

Mammi on mõelnud, et äkki oleks Elizabethki kauem kestnud, kui tema elu armastus, prints Philip, oleks tänini elus. Nagu tema ema elu lõppu kiirendas Elizabethi õe, printsess Margareti surm kõigest 72aastasena 2002. aasta veebruaris. Kuninganna ema pani oma silmad lõplikult kinni vaid kuu aega hiljem. Ükskord see ju juhtub, teadagi. Ainus, mis sellistel puhkudel lohutab, on teadmine, et lõpp polnud aeglane ega piinarikas. Või nii vähemalt tundub.