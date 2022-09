Georg Malvius | Neli päeva ja viis etendust Londonis

1. „Shit-faced Shakespeare: Romeo and Juliet“ ehk „Jommis Shakespeare: Romeo ja Julia“. Inglased osavad väga vaimukalt Shakespeare'i nabaaluste naljadega miksida. Tunnistan, et vahel läksid naljad liiga intiimseks ja näitlejad naersid rohkem kui publik. Kuid igatahes oli see vahva teatriskäik. Omamoodi püstijala-Shakespeare!