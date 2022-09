PALK 23 000 EUROT! Kontrollikotta uue liikme valimine ajas valitsuse jälle tülli. Senist kohatäitjat Euroopas hea sõnaga ei meenutata: „See oli košmaar!“

Euroopa Kontrollikoda peetakse sageli kohaks, kuhu saadetakse seniste teenete eest mugavale ametikohale kõrget palka sisse kasseerima. Seekord langes liisk rahandusminister Keit Pentus-Rosimannusele. Isamaa erakonna ajas see vaat et pöördesse. 12 aastat kontrollikojas töötanud president Kersti Kaljulaid aga kinnitab, et Luksemburgis asuv töökoht pole mingi meelakkumine ja seal peab tegema tõsist tööd. Ühtlasi tähendab see, et Pentus-Rosimannus taandub täielikult Eesti sisepoliitikast.