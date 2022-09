Yana Toom kaebas Euroopa Komisjonile: Eesti rikub Schengeni piirieeskirju

8. septembril teatas peaminister Kaja Kallas, et kokkuleppe järgi kehtestavad Eesti, Läti, Leedu ja Poola Schengeni turismiviisaga Vene kodanikele sissesõidupiirangu alates 19. septembrist.



Samal päeval saatis eurosaadik Yana Toom Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa Komisjoni asepresidendile Josep Borrellile ametliku päringu, milles täheldas, et tegemist on Schengeni piirieeskirjade rikkumisega.

„Schengeni piirieeskirjad sõnaselgelt määravad kindlaks põhjused, millega saab Schengeni viisaga inimese sissepääsu piiramist põhjendada. Selliseid otsuseid peab riik tegema iga üksikjuhtumi kohta eraldi ning liikmesriigi õigust kehtestada lisameetmed ei ole ettenähtud,“ teatas Toom.



Toomi sõnul loob nelja riigi initsiatiiv ohtliku pretsedendi, kuna rikutakse Euroopa Liidu üht kõige põhilisemat õigusakti.



„Euroopa Liidu liikmesriigina on Eesti kohustatud Euroopa õigusest kinni pidama samamoodi kui Belgia, Poola või Ungari,“ kommenteeris Yana Toom. „Kui Euroopas hakkab kehtima reegel „ei tohi, aga kui tahetakse, siis saab“, mis õigusriigi põhimõtetest saame üldse rääkida?“



Schengeni piirieeskirjad on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, mis käsitleb isikute üle piiri liikumist reguleerivaid liidu eeskirju. Hetkel kehtib 2016. a. redaktsioon.

Neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil ütles välisminister Urmas Reinsalu, et Eestis hakkab ööl vastu 19. septembrit kehtima sissesõidukeeld Schengeni välispiirilt Vene Föderatsiooni kodanikele, kes muidu siseneksid riiki Schengeni viisaga, sõltumata sellest, millise riigi poolt see viisa on välja antud. Erandid on fikseeritud, neid tehakse ennekõike sugulastele ja külastamisel humanitaarkaalutlustel.