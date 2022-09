TÖÖTAJATE LAHKUMISE HIND: numbril 112 tuleb oodata terve igavik! Päästekorraldajaid peletab vilets palk: „Naljatame, et talvel sööme lund, suvel muru.“

Tikk-takk, tikk-takk. Mõnikord võib sekund tunduda terve igavikuna. Eriti kriisihetkel, kui kardad iseenda, oma lähedase või kontvõõra elu ja tervise pärast. Hädaabinumbrile 112 helistajad eeldavad, et pakilisest probleemist saab kõneleda otsekohe. Viimasel ajal tuleb aga ette, et ootama peab suisa minuti. Töötajate nappus tähendab, et selline olukord võib süveneda.