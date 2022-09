VIDEO | Vendla: kahe ööpäevaga on võetud territooriumi sama palju tagasi, kui Vene Föderatsioon suutis kahe kuuga okupeerida

Kaitseväe peastaabi ülema asetäitja kolonel Mart Vendla sõnul on Ukraina rindel põhjust mõningaseks optimismiks, Vene väed on keskendunud kaitsele ning ei suuda rünnata.

„Õppus Vostok 22 näeb teistsugune välja ku tavaliselt, osalevad riigid ja isikkooseis on väiksem kui tavaliselt,“ ütles Veedla ja sõnas, et ka värbamine ei lähe venelastel nii kui loodetud oli.

Vendla sõnul on andnud häid tulemusi löögid logistika ja varustuse, eriti laskemoona ladude pihta. „Venelaste suurtükimoonast on nüüd 45-46% ära kasutatud. Kuna suurtükimoon on põhilisi elemente igapäevases sõjategevuses, siis üritatakse ka Põhja-Koreast saada laskemoona peale.“

„Ukrainlaste mõningane taktikaline edu Hersoni suunal on loonud tingimuse, et Vene rünnakud on peatunud. Kahe ööpäevaga on võetud territooriumi sama palju tagasi, kui Vene Föderatsioon suutis kahe kuuga okupeerida. Pealetung liigub taktikaliselt hästi.“

Kaistevägi ostab Poola kaitsetehnoloogia ettevõttelt Mesko õlalt lastavate lühimaa õhutõrjesüsteeme PIORUN. „Suureneb Eesti kaitsevõime,“ sõnas kaitseministeeriumi RKIK-i side- ja radarite kategooriajuht Priit Soosaar. „Need on väga mobiilsed, selle kasutamiseks on vaja ühte sõdurit.“