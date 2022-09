RASKE VEE PEAL PÜSIDA: pirakate kütte- ja elektriarvetega maadlevad spaad tõstavad piletihindu

Tartu Aura veekeskuse juhataja Kairit Matto ütleb, et kõige keerulisem on toime tulla elektrienergiaga, mille maksumus aastases võrdluses (august 2021 vs. 2022) on tõusnud 9 korda. „Kuna Aura Keskus on suhteliselt energiamahukas ettevõte ja keskmine aastane elektrienergia tarbimine 2 miljonit kWh, siis tähendab see ka rahalises väärtuses väga suurt kulude kasvu,“ muretseb Matto.